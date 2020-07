Prisão preventiva para um de quatro detidos por violência doméstica em Évora

Quatro homens com idades entre os 24 e os 72 anos foram detidos pela GNR por violência doméstica em várias localidades do distrito de Évora, ficando um em prisão preventiva, informou hoje a força de segurança.

A medida de coação mais gravosa foi aplicada pelo Tribunal de Évora a um homem de 38 anos, detido em Mora por agredir, física e psicologicamente, a companheira de 39, refere um comunicado da GNR enviado hoje à agência Lusa.

Em Reguengos de Monsaraz, foi detido um homem de 72 anos por agredir a mulher, da mesma idade, tendo o tribunal local aplicado as medidas de coação de apresentações quinzenais no posto policial da área de residência e proibição de contactos com a vítima.

Nesta investigação, foi também apreendida uma arma de fogo que se encontrava em situação ilegal.

No concelho de Vendas Novas, foi detido um outro homem de 24 anos que agredia a companheira da mesma idade, tendo o tribunal determinado a medida de coação de proibição de contactos com a vítima por qualquer meio ou forma e fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância.

Em Alandroal, após uma investigação em que a GNR apurou que um homem de 47 anos agredia e injuriava a ex-companheira de 48, o agressor foi detido, ficando sujeito a termo de identidade e residência.