Prisão preventiva para um dos assaltantes da loja de malas de luxo em Lousada

Um homem e uma mulher detidos pela PSP por suspeitos de terem realizado o assalto à loja da Cavalinho, em Lousada, nesta quinta-feira, foram presentes ao Tribunal de Instrução Crminal do Porto. O homem ficou em prisão preventiva e amulher com apresentação bi-semanais.Tudo aconteceu por volta das 12h30, quando o casal deixava a zona do Bairro da Pasteleira, no Porto, num automóvel Nissan Primera furtado. Desrespeitaram a ordem de paragem dos agentes, na rua Ciríaco Cardoso, tendo mesmo tentado atropelar dois deles, e iniciaram uma fuga que apenas terminaria já em Alfena, Valongo.