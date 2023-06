Prisão preventiva para um dos dois suspeitos de tráfico de droga em Aljustrel

O Tribunal Judicial de Ourique decretou esta quarta-feira a prisão preventiva de um dos dois suspeitos de tráfico de droga, detidos pela GNR no concelho de Aljustrel (Beja), disse fonte daquela força de segurança.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que os homens foram presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ourique, também no distrito de Beja, que decretou ao homem, de 27 anos, a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja a aguardar o desenrolar do processo.

O outro suspeito, de 20 anos, ficou sujeito a apresentações semanais na força de segurança da área de residência e proibição de contacto com os outros arguidos e com consumidores de produtos estupefacientes, adiantou a fonte da Guarda.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou esta quarta-feira que os dois homens, de 20 e 27 anos, foram detidos pela Guarda, por suspeitas de tráfico de droga no concelho de Aljustrel, tendo sido apreendidas 4.966 doses de liamba.

A GNR indicou que os dois suspeitos foram detidos na segunda-feira através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel, do Destacamento de Trânsito de Beja e do Destacamento de Intervenção de Beja.

"No âmbito de uma ação de prevenção criminal na Autoestrada n.º 2 (A2), os militares da Guarda fiscalizaram duas viaturas, sendo que os condutores das mesmas ao aperceberem-se da presença da GNR adotaram um comportamento suspeito", adiantou aquela força de segurança.

No seguimento da ação policial, acrescentou a Guarda, foi realizada "uma revista de segurança aos suspeitos e uma busca sumária aos veículos, sendo possível detetar que estavam na posse de diverso produto estupefaciente".

Da ação policial, segundo a GNR, resultou a detenção em flagrante dos suspeitos e a apreensão, além da droga, de 1.875 euros em numerário, oito telemóveis e duas viaturas.

Foram ainda constituídos arguidos dois suspeitos, de 24 e 26 anos, que seguiam num dos veículos.

A ação contou com o reforço da Secção Informação e Investigação Criminal (SIIC) de Beja.