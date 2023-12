Prisão preventiva para um dos maiores traficantes de droga de Lisboa

Heitor Brandão, um traficante de droga detido no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ), ficou, esta quarta-feira, em prisão preventiva.O homem, de 45 anos, considerado um dos maiores traficantes de droga de Lisboa, foi detido esta terça-feira no âmbito de uma megaoperação da PJ, com a cooperação das autoridades francesas. Para além de Heitor Brandão, as diligências efetuadas culminaram na detenção de outros dois homens: O cunhado e o sogro.O sogro, conhecido como o "Francês", também ficou em prisão preventiva, enquanto que o cunhado ficou em domiciliária. De notar que, Márcio Marujo, o cunhado de Heitor, era fiscal na freguesia da Estrela, em Lisboa.Heitor Brandão foi apanhado no café de que é proprietário, na rua Possidónio Silva, na Estrela no cumprimento de um mandado de captura europeu da polícia francesa.A investigação permitiu identificar três situações de transporte de cocaína dissimulada no casco de navios. O grupo organizado dedicava-se à introdução de elevadas quantidades de cocaína provenientes da América do Centro, nomeadamente do Brasil, até ao continente europeu. Durante a investigação, que decorre desde o início de 2022, foram apreendidos cerca de 288 quilos de cocaína e cerca de 125 mil euros.