Prisão preventiva para um dos quatro suspeitos de tráfico de droga em Almodôvar

O Tribunal Judicial de Almodôvar (Beja) decretou esta quinta-feira a prisão preventiva para um dos quatro suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR naquela vila alentejana, disse fonte daquela força de segurança.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que três homens e uma mulher foram presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Almodôvar, que decretou a um dos homens, de 34 anos, a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja a aguardar o desenrolar do processo.

Os outros três suspeitos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência e com proibição de contacto entre eles, adiantou a mesma fonte.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou na quarta-feira, que três homens e uma mulher tinham sido detidos por aquela força de segurança por suspeita de tráfico de droga, tendo os militares apreendido mais de 900 doses de diversos tipos de estupefacientes, em Almodôvar.

A GNR explicou que os suspeitos, com idades entre os 23 e os 40 anos, foram detidos na terça-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria "há cerca de dois anos", tendo os militares apreendido 884 doses de haxixe e 33,5 doses de cocaína.

De acordo com a Guarda, foram desenvolvidas diversas diligências que culminaram nas detenções e no "desmantelamento de uma rede de tráfico de droga" que adquiria o produto estupefaciente e efetuava o seu transporte desde a região algarvia até Almodôvar, onde era posteriormente comercializado.

No decorrer das diligências foi dado cumprimento a seis mandados de busca, quatro domiciliárias e dois em veículos, que culminaram com a apreensão da droga, duas facas com resíduos de haxixe, 19.370 euros em numerário, seis telemóveis, um 'tablet', duas balanças de precisão, um veículo e um velocípede elétrico.