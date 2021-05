Ficou em prisão preventiva o violador armado que atacou mulher em Barcelos. Vai ficar preso na cadeia de Vale de Sousa.A vítima foi atraída para um encontro sexual, na tarde de domingo, mas ao início da noite tudo se precipitou: a mulher, de 46 anos e nacionalidade brasileira, acabou por fugir totalmente nua do interior da casa, em Tamel S. Fins, no concelho de Barcelos, para escapar a Hernâni, que a queria violar e a perseguiu de pistola na mão. Ainda fez disparos para o ar, premiu o, no meio da rua, mas só não a atingiu porque esta encravou.