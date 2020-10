Dois homens, de 42 e 54 anos, foram colocados em prisão preventiva por violência doméstica contra as companheiras, anunciou esta sexta-feira PSP, que efetuou as duas detenções na quarta-feira.O agressor mais velho foi detido por ter atacado a mulher em Camarate, Loures. Na presença dos agentes, o homem, “visivelmente” alcoolizado e “enfurecido”, ameaçou a vítima de morte e empurrou-a, levando a que esta batesse com a cabeça contra um carro. Tentou ainda intimidar os polícias.