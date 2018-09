Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva por tentar matar a mulher com uma tesoura

Homem foi preso pela GNR em Sintra quando empunhava tesouras e ameaçava de morte a companheira.

Por M.C. | 09:24

Um homem, de 46 anos, sujeito a uma medida de coação judicial de proibição de contacto e de aproximação da mulher, foi preso pela GNR em Sintra quando empunhava tesouras e ameaçava de morte a companheira.



A detenção ocorreu na quarta-feira. A patrulha foi chamada por testemunhas, que relatavam o comportamento muito agressivo do homem.



À chegada, os militares ouviram as ameaças de morte do agressor, prendendo-o de imediato. Presente a tribunal, ouviu o juiz decretar-lhe a medida de coação de prisão preventiva.