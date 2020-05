Um homem, de 30 anos, foi detido pela PSP do Barreiro e colocado em preventiva por violência doméstica e violação agravada da mulher, de 34, apurou oA primeira queixa remonta a abril de 2019. Inicialmente a vítima estava relutante em apresentar a denúncia, mas acabou por o fazer descrevendo empurrões, injúrias e um apertão no pescoço.Só recentemente assumiu ter sido forçada a relações sexuais com o agressor. O Ministério Público emitiu mandados de detenção e o homem foi preso.