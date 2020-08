Problema de travões leva a acidente no Rali do Alto Tâmega

O acidente no Rali do Alto Tâmega, ocorrido no sábado, foi provocado "por um problema técnico, falha de travões, como o piloto reconheceu", explica o Clube Aventura do Minho (CAMI), responsável pela organização.Segundo o CAMI, a saída de estrada provocou três feridos ligeiros: um elemento da organização, outro da comunicação social e também um bombeiro que foi, tal como uma outra vítima, projetado, tendo sido transportado para o Hospital de Chaves.Ao que o Correio da Manhã apurou este domingo, o operacional está estável e a recuperar sem complicações.O ford fiesta de Ruairi Bell, 20 anos, despistou-se e entrou numa saída de emergência, criada para facilitar o acesso dos meios de socorro em caso de acidente. O carro embateu com violência numa ambulância e numa viatura da organização.O piloto e o navegador, Darren Garrod, escaparam sem mazelas. Os britânicos queixaram-se apenas de algumas dores. Ao CM, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting diz apenas "desejar a rápida recuperação dos acidentados".O acidente aconteceu no último troço do primeiro dia de prova, na classificativa de Chaves, numa "travagem muito forte para fazer um gancho à esquerda", refere Nuno Loureiro, presidente da organização.Ontem, o rali decorreu dentro da normalidade. A dupla Bruno e Hugo Magalhães chegou à vitória e assumiu a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis, na quarta ronda da época.