Problema informático adia julgamento em caso de roubo de bolas de matraquilhos

Um problema no sistema informático dos tribunais (Citius) impediu esta quarta-feira o início do julgamento nas Caldas da Rainha de três arguidos - dois homens, de 24 e 47 anos, e uma mulher, de 30 - acusados de furto qualificado, por alegadamente terem forçado uma mesa de matraquilhos e retirado 10 bolas, e provocado danos num bar.



Mário Sousa, dono do Campbell's bar, no Nadadouro, Caldas da Rainha, onde ocorreram os incidentes em julho de 2017, disse esta quarta-feira ao CM que pretende uma indemnização de 1900 euros pelos prejuízos, que entregará a uma instituição de caridade, e um pedido de desculpas .

