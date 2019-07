Problema no trem de aterragem provoca acidente com avião em Castelo de Bode

Um problema no recolhimento do trem de aterragem está a ser apontado como a causa provável do acidente que provocou a destruição do avião de combate aos incêndios, na albufeira de Castelo de Bode, perto de Trízio, Sertã. Está por esclarecer se se tratou de um problema mecânico ou de erro do piloto, que escapou com ligeiras escoriações.Esta quinta-feira, mais de 30 operacionais estiveram envolvidos no resgate do avião que está imobilizado a 28 metros de profundidade.A meio da tarde, a proteção civil detetou um derrame de combustível – a aeronave teria 600 litros – mas os valores não são alarmantes.Entretanto, o Tribunal Administrativo de Lisboa levantou a suspensão do concurso de aluguer de helicópteros, pelo que na próxima semana vão estar disponíveis mais 14 meios de combate a fogos. No total há 60 meios aéreos disponíveis.