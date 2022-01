Problemas no sistema de som do tribunal obrigaram esta terça-feira o coletivo de juízes a adiar, durante cerca de uma hora, mais uma sessão do processo sobre as mortes ocorridas durante os incêndios de 2017, na região de Pedrógão Grande.Após ter sido anunciado o alargamento para quatro sessões semanais, os advogados entregaram um requerimento no Conselho Superior de Magistratura a apelar a que a decisão fosse revogada. Ainda não tiveram resposta. A julgamento estão 11 arguidos, incluindo o ex-autarca Valdemar Alves, acusados de crimes de homicídio e de ofensas à integridade física.