Processo contra 'vice' da Câmara de Águeda foi arquivado

O Juíz de Instrução Criminal de Aveiro decidiu não levar a julgamento Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, que estava acusado de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e peculato.

Em causa estava os factos de ter aceitado o convite para uma viagem ao Japão, em outubro de 2017, com despesas pagas por uma sociedade japonesa, de ter recebido ajudas de custo e utilizado o cartão de crédito que lhe foi atribuído pelo município. O autarca pediu a abertura de instrução e a decisão foi agora revelada.

"Com a presente decisão , demonstrou-se serem absolutamente infundadas as suspeitas que recaíam sobre Edson Santos [movimento independente Juntos] e que a investigação criminal não deve ser instrumento da luta política, constituindo os tribunais um fator de reposição do bom nome e da integridade do eleito local", afirmou Pedro Marinho Falcão, advogado do arguido. O processo foi instaurado na sequência de uma participação feita pelos vereadores Paulo Seara e António Gama Duarte (PS).

O processo crime foi arquivado.