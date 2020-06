Polícias em serviço apanhados a beber cerveja na rua em Lisboa

Dois elementos da Polícia Municipal de Lisboa foram alvo de um processo disciplinar depois de terem sido filmados sentados numa esplanada, a beber cerveja, fardados e em serviço, no miradouro de Santa Catarina, em Lisboa. Ao lado dos dois elementos da PM, estava um grupo de jovens a beber álcool na via pública, algo que é proibido no âmbito das novas regras decretadas para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), para combater a pandemia do novo coronavírus em 18 municípios.Nas imagens transmitidas pela TVI é possível ver os dois agentes da Polícia Municipal a beber cerveja, sem nada fazerem para travar os jovens.esta segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa já reagiu. "O comandante da PM mandou instaurar processos disciplinares e será de imediato proposta a cessação da comissão de serviço aos elementos em causa, regressando assim à PSP", escreve a CML em comunicado publicado nas redes sociais.