Processo do BPN com Luís Filipe Vieira já leva 11 anos de duração

O Ministério Público (MP) mantém em curso o inquérito do caso BPN, no qual é arguido Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. O processo foi aberto em 2009, após a nacionalização do BPN, e a investigação já dura há 11 anos. Vieira é arguido devido a suspeitas relacionadas com uma das suas empresas, a Inland. A Procuradoria-Geral da República, em resposta a questões do, esclareceu que “o inquérito encontra-se em investigação, tem sete arguidos constituídos e está sujeito a segredo de justiça externo.”O caso foi denunciado ao MP pela então administração do BPN, por suspeitas de que a Inland terá sido a principal beneficiária de um crédito do BPN à Transibérica, empresa espanhola que foi representada por um ex-administrador da Inland. No essencial, neste processo, está em causa o crédito de 17,4 milhões de euros que o BPN concedeu à Transibérica, em 2004. Dessa verba, a Transibérica transferiu, segundo a denúncia da então ex-administração do BPN ao MP, mais de 12,6 milhões de euros para a conta da Inland, tendo em vista a compra de ações da ex-Sociedade Lusa de Negócios (SLN), na altura dona do BPN.