Procurado por assaltos a casas detido pela GNR na Feira da Ladra

Um homem, de 45 anos, que era procurado pela GNR pela prática de pelo menos 13 assaltos a casas, garagens e armazéns nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira e Loures, foi detido no sábado quando vendia o material roubado na Feira da Ladra, em Lisboa.O assaltante tentava desfazer-se, com lucro, de ferramentas, motosserras, um gerador e outros bens que tinha furtado de um armazém na noite anterior. Foi apanhado por militares da GNR de Vila Franca de Xira, com apoio da PSP e da Polícia Municipal.