Procurado segundo suspeito da morte da portuguesa encontrada desmembrada no Luxemburgo

, o sobrinho de Said Banhakeia, que se encontra detido pelo crime. Gibran, terá casado com Diana a troco de dinheiro em julho de 2022, não voltou a ser visto desde que crime veio a público. O homem terá estado com a vítima, a 18 de setembro, no dia em que esta foi assassinada.Ainda segundo o Contacto, os restos mortais da portuguesa ainda se encontram no Luxemburgo a pedido do Ministério Público do país.