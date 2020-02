Procurador condenado por corrupção cumpre pena à parte de outros presos

Um procurador-adjunto aposentado, condenado a sete anos de prisão por corrupção, abuso de poder e falsificação de documentos, entregou-se há uma semana para cumprir a pena e já passou entretanto por duas prisões (Vale do Sousa e Santa Cruz do Bispo).Os guardas denunciam que o magistrado está a ter um tratamento privilegiado, cumprindo recreio e fazendo as refeições à margem dos outros presos.António Carvalho, de 56 anos, entregou-se na cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira. A condenação transitou em julgado e o magistrado quis escolher a prisão onde ia cumprir pena. Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, explicou aoque este "foi colocado numa cela à margem"."Os guardas são obrigados a vigiá-lo no recreio, após a hora dos outros presos, e quando toma as refeições, antes da restante população prisional". Na quarta-feira, os Serviços Prisionais transferiram-no para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos. "Acreditamos que vá acontecer a mesma coisa nesta prisão. Trata-se de um privilégio a um magistrado", considerou."Sabemos que há vagas na cadeia de Évora, própria para estes detidos. Mas a Direção-Geral não explica porque não transfere o recluso", concluiu. Contactados pelo, os Serviços Prisionais refugiam-se na lei para não prestar informação.Quando esteve detido na cadeia do Vale do Sousa, António Carvalho tinha sempre pelo menos três guardas prisionais a vigiá-lo durante o período que passava no recreio e no refeitório, apurou o CM.O procurador-adjunto aposentado foi condenado, em dezembro de 2019, no Tribunal de Penafiel. Os factos respeitam ao período em que esteve no Tribunal de Felgueiras, zona onde também reside.