Procurador da República faz publicidade a marcas nas redes sociais

Um procurador da República, que está no DIAP Regional do Porto, faz publicidade na sua página do Facebook a várias marcas e produtos, como vinhos, cafés, produtos de limpeza e para a barba.



Francisco Guedes chegou a ser membro do Conselho Superior dos Magistrados do Ministério Público (CSMMP) no anterior mandato.





Nas publicações que faz nas redes sociais, o magistrado faz uma referência expressa de que se trata de publicidade. Coloca, inclusivamente, #PUB ou #Publicidade nos textos que acompanham as fotografias dos produtos. "#KingXGillettePT permite criar o teu estilo único e te oferece o cuidado certo para a tua barba. #publ". Ou "#PUB. Mais tempo para ti! Com a cabeça giratória de 360º, o Swiffer Sweeper limpa em todo o lado". Estes são dois exemplos.

A página de Facebook de Francisco Guedes é pública e, tal como o CM comprovou, há publicações relacionadas com marcas e produtos desde junho de 2021. O CM tentou obter uma reação de Francisco Guedes, mas, até ao momento, sem sucesso.





Questionado pelo, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, afirmou que "se o comportamento do magistrado configurar uma infração disciplinar, compete ao CSMMP tomar as devidas ilações".Vários magistrados contactados peloreferem que é incompatível com o desempenho do cargo de magistrado do Ministério Público exercer atividades remuneradas. Em causa pode estar publicidade paga ou oferta de artigos.