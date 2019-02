Procurador deixa cair acusações de tortura e ódio de polícias

Magistrado considera que não há prova para condenar 17 arguidos pelos crimes mais graves.

Por Miguel Curado

Isabel Gomes da Silva e Hélder Cristóvão são os advogados dos 17 arguidos deste processo.



O advogado foi o único a alegar esta terça-feira e pediu a absolvição do cliente, que está acusado de, com outros três, agredir e insultar um dos queixosos, dentro e fora da esquadra de Alfragide.



"A alegada vítima não tem marcas", disse. Lúcia Gomes, advogada dos seis queixosos, acusou os arguidos de "mentir", já que "agrediram as vítimas com frieza".

O Ministério Público deixou cair as acusações de ódio racial e tortura por não haver prova contra os 17 agentes da PSP da Amadora, julgados em Sintra por acontecimentos ocorridos a 5 de fevereiro de 2015, no bairro da Cova da Moura e junto à esquadra de Alfragide.No entanto, o procurador Manuel das Dores sublinha que o caso foi "grave", com agressões e sequestros, e expedientes policiais falsificados para "branquear a violência".Os 17 arguidos, acusados ainda de denúncia caluniosa, injúria, ofensas à integridade, e testemunho falso, chegaram ontem às alegações finais fardados.Para o MP, a prova produzida "mostra duas versões dos factos - a dos arguidos e a de seis queixosos", que pedem mais de 300 mil euros de indemnizações.Assim, Manuel das Dores considera que sete dos 17 arguidos devem ser condenados por agressões e injúrias. Em causa está a "detenção ilegal de Bruno Lopes, na Cova da Moura, e as agressões a este, e o ataque com balas de borracha a duas mulheres".O procurador defende ainda a condenação de 3 arguidos por sequestro dos 6 queixosos. Manuel das Dores só pediu a absolvição de um arguido.