O procurador da República que faz publicidade a marcas nas redes sociais, tal como onoticiou, quebrou esta quinta-feira o silêncio sobre o caso no Facebook. Francisco Guedes sublinha que não foi pago pelos produtos que divulgou na plataforma e que não fez as publicações na qualidade de procurador."Na vida profissional, sempre me pautei pela mais sobriedade, empenho, dedicação à causa pública, sem que a vida privada afetasse as minhas obrigações enquanto magistrado do Ministério Público", pode ler-se na publicação."Não recebi qualquer quantia monetária pela produção artística e técnica dos posts que fiz sobre as amostras comerciais. Nem nunca a exigi ou pedi", escreveu.