O Ministério Público insiste que há risco de o ex-amante de Rosa Grilo, condenado à pena máxima pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, tentar escapar à Justiça. O procurador recorreu esta sexta-feira da decisão da juíza do Tribunal de Loures, que manteve a medida de coação de termo de identidade e residência a António Joaquim.





O Ministério Público tinha pedido a alteração para prisão preventiva, depois da Relação de Lisboa ter anulado a decisão de primeira instância, que tinha absolvido o arguido. Coube a Ana Clara Batista, presidente do coletivo de juízes que julgou o caso, tomar esta decisão. A magistrada considera que não há perigo de fuga até que a decisão da Relação transite em julgado no Supremo Tribunal de Justiça, para onde a defesa vai recorrer. E justifica a manutenção da medida de coação com a presunção de inocência de António Joaquim e o facto de este estar inserido num agregado familiar estável. Além disso, realça a juíza, este apresenta uma atitude colaborante, já que se apresentou esta sexta-feira em tribunal após ter sido notificado pela PSP.