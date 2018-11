Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procurador João Melo na direção da PJ

Autorização foi concedida, por unanimidade, durante a reunião de 20 de novembro.

Por Miguel Curado | 08:40

João Melo, um dos procuradores do chamado caso de Tancos, foi autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público a assumir o cargo de diretor nacional adjunto da PJ.



A autorização foi concedida, por unanimidade, durante a reunião de 20 de novembro.



João Melo e Vítor Magalhães partilharam a tutela dos inquéritos do furto das armas da base militar e do encobrimento feito pela PJ-M à recuperação das mesmas.



A PGR fundiu agora as duas investigações.