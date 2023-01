O procurador do Ministério Público que tem em mãos a investigação que envolve Miguel Reis sustenta que se este for libertado pode continuar a cometer crimes de corrupção, apesar de ter renunciado ao mandato na Câmara de Espinho. Defende que há risco de que o antigo presidente da autarquia use da sua influência e que perturbe o inquérito, tentando destruir provas.









