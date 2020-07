Procurador quer juiz acusado de violência doméstica com pena suspensa

O procurador do Ministério Público do Tribunal da Relação do Porto não tem dúvidas de que o juiz Porfírio Vale, de 46 anos, cometeu o crime de violência doméstica contra a ex-mulher, veterinária, e pediu a condenação do magistrado a uma pena de prisão suspensa. Foi ainda pedido que o arguido seja sentenciado a uma pena acessória de frequentar um programa de formação para agressores e que seja proibido de contactar com a ex-mulher, a não ser para situações relacionadas com o filho de ambos.









“É penoso, delicado e complicado intervir num processo de um juiz de direito. Depois de mais de 42 anos ligado a esta profissão, nunca pensei participar num processo desta natureza. Enfim, paciência. Não me restam dúvidas que grande número dos factos da pronúncia foram dados como provados. Foi cabalmente demonstrado que cometeu o crime”, disse o procurador durante as alegações finais. “As declarações da assistente e de todos os familiares desta são credíveis. O arguido disse que ele é que era a vítima, mas isso não deve ser tomado em conta”, referiu ainda.

O crime foi cometido pelo juiz após o divórcio, em 2015. A mulher era vítima de violência psicológica através de chamadas telefónicas, email e mensagens escritas - foram enviadas pelo menos 1230. A vítima é assistente no processo e pede 65 mil euros de indemnização.