A procuradora do Ministério Público que acompanhou o julgamento do pai e da madrasta de Valentina, no Tribunal de Leiria, aceita a pena de Márcia e não deverá recorrer. A magistrada, que pediu a pena máxima para ambos os arguidos, não contesta os 18 anos e nove meses de prisão aplicados à arguida, que foi beneficiada pelo arrependimento que manifestou durante as sessões e também por ter sido considerada participante ...