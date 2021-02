Procuradora com sintomas de Covid obriga a adiar julgamento da morte de Ihor no Aeroporto de Lisboa

O julgamento ao cidadão ucraniano Ihor Homeniuk com sessão marcada para esta quarta-feira foi adiado depois da procuradora do Ministério Público Leonor Machado ter acordado com sintomas da Covid-19, nomeadamente com "febre e tosse", explicou o juiz Rui Coelho.



"Mas ela queria vir na mesma trabalhar. Eu é que lhe disse: "Deixe estar que eu adio a sessão Ligue para a linha", acrescentou o juiz. Magistrada ainda vai ser testada pelas Autoridades de saúde.