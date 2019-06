Procuradora no caso de corrupção nos TUB: “Devem ser punidos por todos os crimes”

A procuradora do Ministério Público (MP) de Braga não tem dúvidas de que o ex-‘vice’ de Mesquita Machado, Vítor Sousa, e os restantes quatro arguidos "devem ser condenados por todos os crimes de que estão acusados" no processo de corrupção nos Transportes Urbanos de Braga (TUB).Nas alegações finais, esta quinta-feira, os advogados de defesa consideraram que as provas não refletem as suspeitas."Este processo está viciado desde o início por uma guerra política", repetiu Artur Marques, advogado de Vítor Sousa. A leitura do acórdão tem lugar a 10 de julho.A magistrada sublinhou que, tendo em conta "a prova produzida e as diversas testemunhas ouvidas e que confirmaram ter visto envelopes com dinheiro em encontros em que estiveram os arguidos", não resta ao tribunal senão condenar Vítor Sousa - suspeito de receber 226 mil euros em luvas pela compra de autocarros - Cândida Serapicos, adjunta do antigo autarca socialista, Luís Vale, diretor do Departamento de Manutenção e Planeamento dos TUB , Luís Paradinha, ex-diretor comercial da MAN - empresa que ganhava todos os concursos públicos para a compra de autocarros dos TUB.Estão acusados de corrupção passiva para ato ilícito e administração danosa."O tribunal tem de apelar à capacidade de raciocínio, sobretudo porque nestes crimes há cuidado para encobrir o rasto do dinheiro. É preciso usar as regras da experiência e coragem para condenar os arguidos", disse a procuradora.