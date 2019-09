Procuradora pede 20 anos para homem que matou o irmão

A defesa de António Marçal disse que o tiro que matou Silvino Marçal, de 49 anos, foi "inadvertido", na sequência de uma contenda entre os irmãos.

António Marçal, de 60 anos, que está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por ter matado o irmão em 2018 numa disputa por um barracão, disse na audiência de terça-feira que não o queria matar."Nunca iria fazer mal ao meu irmão", afirmou perante o coletivo de juízes, ao adiantar que a arma disparou quando estavam os dois a lutar.Uma versão que não convenceu a procuradora do Ministério Público, que recordou as ameaças de morte feitas pelo arguido antes de praticar o crime. Nas alegações finais, defendeu que o homem tem de ser punido com uma pena "nunca inferior a 20 anos".