Procuradora quer ver professor condenado por abusos sexuais

Magistrada considera provado que docente de xadrez abusou sexualmente de uma aluna em Braga.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

A procuradora do Ministério Público de Braga não tem dúvidas que o professor de xadrez, acusado de abusar sexualmente de uma aluna de 12 anos, cometeu os crimes pelos quais está a ser julgado.



Nas alegações finais, no Tribunal de Braga, a magistrada considerou que durante o julgamento - que decorreu à porta fechada para proteger a vítima - foram provados os crimes imputados ao arguido, de 38 anos, e por isso pediu que seja condenado. A menina pede 100 mil euros de indemnização.



O docente negou tudo durante o julgamento, tendo prestado declarações em pelo menos duas sessões, garantindo que não houve contactos sexuais. Outros alunos também foram ouvidos pelo coletivo de juízes como testemunhas. A mãe da criança - que soube dos abusos pela mãe de uma colega da filha, com quem a menina desabafou numa festa de anos - também relatou ao tribunal o tormento pelo qual a criança passou.



O arguido foi detido em julho de 2016 pela Policia Judiciária de Braga e está acusado de um crime de abuso sexual de crianças agravado. Segundo a acusação, repetia à menor que a considerava "especial, diferente das outras alunas" e "queria namorar com ela".



Começou por abusar da menina seguindo-a até à casa de banho do clube e depois levou-a duas vezes a casa dele, sem conhecimento dos pais, onde a violou.



Chegou a utilizar os computadores da sala de aulas para mostrar filmes pornográficos à criança e a molestá-la.