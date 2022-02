Ana Gomes mantém acusações de "criminoso fiscal" e "escroque" sobre Mário Ferreira. Empresário fala em "ataques"

A diplomata e ex-eurodeputada Ana Gomes afirmou, esta manhã, que após participação sua àquele organismo sobre várias atividades económicas suspeitas de Mário Ferreira, foi aberta uma investigação ao empresário."Podem estar envolvidos crimes de branqueamento de capitais, evasão fiscal e outros como corrupção", afirmou Ana Gomes, julgada no Porto por difamação ao empresário. Em causa está o facto de Mário Ferreira ser "um dos grandes receptores de fundos europeus". "Estamos perante criminalidade fiscal e escroqueria", disse em tribunal, referindo "esquemas, trapaças para aquisição de bens que são do Estado, dos cidadãos".Referiu que Mário Ferreira fez "um negócio consigo próprio", na venda do navio Atlântida, "comprado em concurso público, revendido a uma empresa em Malta, que é de Mário Ferreira, e revendido depois a uma empresa da Noruega", tendo depois chegado a Portugal "através do banco Carregosa.Ana Gomes referiu-se a Mário Ferreira como "notório criminoso fiscal", indicando ainda o negócio do hotel Monumental. "Recebeu fundos europeus mas o hotel ainda não estava terminado e já Mário Ferreira apregoava que tinha ganho 10 milhões a revender o hotel a um grupo económico, portanto há 4,5 milhões de euros que serviram para um esquema especulativo".Ana Gomes está acusada de difamação grave por ter-se referido a Mário Ferreira como "notório escroque/criminoso fiscal", em comentário a um ‘tweet’ de António Costa no batismo de um paquete construído nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, em abril de 2019. "O que está em causa são os meus direitos de defesa. É a minha opinião, mas uma opinião sustentada", afirmou. Disse ainda que o comentário publicado "era também uma crítica ao primeiro-ministro por esquecer todo um passado de luta dos trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo.O empresário Mário Ferreira diz-se alvo de uma "campanha consertada" de difamação por parte de Ana Gomes. "Não tenho dúvidas quanto às motivações. A senhora Ana Gomes não esconde as duas simpatias políticas e os amigos de casa do Partido Socialista. E não esconde a antipatia com pessoas do PSD", afirmou.O empresário fala numa "concentração mentirosa e falsa sobre a transação [do navio Atlântida], que ela sabe desde o início que nada tem de errado, foi ficcionada e dirigida para divergir do que realmente interessa", explicando o negócio da embarcação.