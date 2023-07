Cartões de crédito Universo alvo de campanha fraudulenta

Os titulares dos cartões de crédito Universo estão a ser alvo de uma campanha fraudulenta para obtenção dos dados pessoais de acesso ('phishing'), alertou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a nota do Gabinete Cibercrime da PGR, a campanha tornou-se mais visível na última quinzena de junho, na qual os autores da fraude enviam "de forma indiscriminada e aleatória" mensagens por via telefónica - com destaque para a aplicação Whatsapp - para muitos utilizadores, esperando que alguns sejam titulares destes cartões de crédito.

"Estas mensagens são fraudulentas. Não são provenientes da entidade emissora do cartão Universo, nem foram remetidas a pedido ou com conhecimento da mesma, nem a partir de sistemas informáticos a ela pertencentes. Têm como propósito exclusivo o de incitar o acesso ao 'link' que indicam, para por esta via obter todos os dados dos cartões de crédito das vítimas", lê-se no alerta divulgado.