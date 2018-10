Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtor de alfarroba atropelado por ladrões em Faro

Assaltos estão a deixar os produtores do interior algarvio em estado de alerta máximo.

Por Tiago Griff | 08:33

Um produtor de alfarroba foi atropelado por dois ladrões que estavam a furtar este tipo de fruto perto da sua casa, na Bordeira, no concelho de Faro. Os furtos estão a deixar os produtores do interior algarvio em alerta máximo.



O caso mais recente ocorreu no sábado, depois de um produtor ter apanhado dois homens - um deles menor de idade - a furtar alfarrobas. "Chamei a GNR e disse para eles ficarem ali, mas entraram no carro. O condutor acelerou contra mim e tive de saltar para cima do capô para não ser atingido nas pernas. Fui arrastado uns 20 metros e depois projetado para a estrada após ele ter travado a fundo", recordou ao CM a vítima, que lamenta a falta de eficácia das autoridades: "Dizem que apenas os podem deter em flagrante delito mas eles acabam sempre por fugir antes..."



Os terrenos com alfarrobeiras são em grande número no Algarve e muitas são as famílias que ainda tentam fazer negócio com o fruto. Apesar de já não ter o mesmo retorno financeiro de há duas décadas, tem duplicado o valor nos últimos 2 anos – de 5 euros por cada 15 quilos para 10 euros.



Mesmo assim, a margem não compensa a instalação de sistemas de segurança nos terrenos. "A qualquer hora do dia chegam a um terreno onde não há pessoas, entram e em poucas horas apanham vários sacos que nos dá prejuízos de mais de 100 euros por cada hora que lá passam. Agora imaginem o que é isto multiplicado por largas semanas", lamenta um dos produtores afetados.