Proença de Carvalho, o advogado dos poderosos que liderou casos marcantes

Daniel Proença de Carvalho ficará sempre conhecido como o advogado dos poderosos. No rol de clientes que, ao longo dos anos, passaram pelo escritório Uría Menéndez - Proença de Carvalho contam-se nomes de ex-banqueiros, um ex-primeiro-ministro (José Sócrates, cujo patrocínio aconteceu no âmbito do Freeport, caso no qual o ex-governante não era arguido, e em processos contra o), homens da alta finança, como Ricardo Salgado (agora patrocinado pelo filho, Francisco Proença de Carvalho), e muitos empresários, como António Champalimaud (foi o seu advogado de sempre), Rui Nabeiro ou António Mota. Teve em mãos processos que marcaram os tribunais nacionais, como o célebre caso da Herança Sommer ou o dos hemofílicos, protagonizado por Leonor Beleza.Curiosamente, Proença de Carvalho chegou a assumir a pasta da Comunicação Social no governo presidido por Mota Pinto, no final da década de 70. Foi a sua única passagem pela política. Manteve, no entanto, fortes ligações ao poder político e financeiro. Foi presidente da RTP entre 1980 e 1983 e presidiu ao grupo Global Media, dona do ‘Diário de Notícias’. Atualmente, preside ao Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud e da Fundação Batalha de Aljubarrota. Proença de Carvalho anunciou, em 2019, que ia deixar a advocacia e a sociedade que presidia na habitual festa de verão do escritório: “Eu próprio fui dando conta de que vou fazer 78 anos e que mereço ainda um tempo para realizar alguns projetos pessoais”, afirmou. Proença de Carvalho leva agora um ritmo de vida bem mais calmo. Passa grandes temporadas no Alentejo.