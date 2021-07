Proença de Carvalho sob investigação por suspeitas de fraude

É uma das figuras mais influentes e poderosas do País e foi um dos advogados mais mediáticos de sempre. Está agora a ser investigado por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Onze milhões e 300 mil euros é o valor suspeito e que terá estado na origem do alerta dado pelas autoridades do Luxemburgo.Em causa estará uma aplicação financeira, do tipo seguro de investimento, feita no Luxemburgo, que terá envolvido a subscrição de um capital no montante de mais de 11 milhões de euros. Esse valor terá sido pago através de uma transferência de fundos com origem numa conta na Suíça titulada por Daniel Proença de Carvalho.