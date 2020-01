O professor acusado de abusar sexualmente de alunas começou esta terça-feira a ser ouvido no Tribunal de Setúbal.A sessão terminou e, à saída do tribunal, a advogada do arguido avançou também que foram ouvidas algumas testemunhas, entre as quais os pais de algumas crianças."Não lhe posso dizer se o meu cliente é ou não inocente. O julgamento está a decorrer", avançou a defesa em resposta às perguntas feitas pelos jornalistas doO arguido saiu do local sempre de cara tapada.