Professor agredido a soco por família de aluno

Um professor, de 60 anos, da Escola Secundária do Cerco, no Porto, foi agredido por familiares de um aluno, esta tarde, dentro do estabelecimento de ensino.



O alerta foi dado às 16h16.





No local estiveram os Bombeiros de Valbom.A vítima, membro da direção da escola, sofreu alguns hematomas. Segundo o que oapurou foi agredido a soco, tendo ficado ferido na cervical e junto à orelha. Foi encaminhado para o Hospital de S. João, mas teve alta hospitalar.tentou ouvir a escola, mas até ao momento sem sucesso.