Professor agride aluno surdo em escola de Penafiel

Escola Secundária Joaquim de Araújo

abriu um processo disciplinar ao docente e pediu a sua suspensão preventiva.





Um aluno de 16 anos foi na terça-feira agredido por um professor, na sala de aula, na, em Penafiel. Por sofrer de surdez, o estudante teve de receber assistência médica em dois hospitais.A denúncia foi feita pelo estudante do 11.º ano, que se dirigiu à sala da direção com um olho vermelho. Às autoridades descreveu a agressão do professor e revelou que foi testemunhada pelos restantes alunos da turma que estavam na sala de aula.A direçãoA escola assegura ter "tomado todas as medidas que podia tomar" e comunicou o caso à Inspeção-Geral de Educação e Ciência e à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.De acordo com a GNR , que foi chamada ao local, o jovem deu entrada no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa como "ferido grave".

O caso foi remetido para o Ministério Público para investigação.