A Polícia Judiciária investiga as denúncias dos pais de três alunas menores da Escola Básica 2/3 António Sérgio, em Agualva-Cacém, Sintra, contra um professor de 58 anos. Os denunciantes foram quinta-feira à PSP relatar que o docente apalpou e massajou as vítimas na sala de aula. O Ministério da Educação admitiu conhecimento e avançou esta sexta-feira ao CM que o docente está suspenso preventivamente e com um processo disciplinar.









