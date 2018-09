Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor condenado a 18 anos por abusos em Beja

Colocava meninas de 7 e 8 anos ao colo na sala de aula e tocava-lhes nos órgãos genitais.

Por António Lúcio | 08:53

O Tribunal de Beja aplicou esta quarta-feira uma pena de 18 anos de prisão ao professor de uma escola primária daquele concelho por abuso sexual de menores, maus-tratos e posse de fotografias pornográficas de menores. Dos 534 crimes de que José Jerónimo, de 48 anos, estava acusado, foi considerado culpado de 14.



A pena global ultrapassava os 44 anos de prisão, sendo que o coletivo de juízes decidiu aplicar o cúmulo jurídico de 18 anos de cadeia. Terá ainda de indemnizar as vítimas em 53 mil euros, ficando impedido de exercer funções durante 15 anos.



Os crimes foram todos cometidos no interior da sala de aulas e no espaço dos professores, onde colocava as meninas ao colo e lhes tocava nos órgãos genitais. O arguido chegou a ameaçar as crianças para que se mantivessem em silêncio e bateu mesmo com a cabeça de uma das vítimas no quadro da sala. O caso foi descoberto quando as vítimas – quatro meninas de 7 e 8 anos – começaram a revelar um comportamento estranho.



"Passaram a ter uma maior dependência das progenitoras, receio em ir à escola, dificuldade em se vestirem, tomarem banho e não quererem dormir sozinhas", menciona o acórdão. Algumas continuam a ser acompanhadas por psicólogos e o caso acabou por ser denunciado pela mãe de uma delas.



O professor foi detido pela Polícia Judiciária a 22 de novembro de 2017 e está em prisão preventiva desde essa altura na cadeia de Beja, para onde regressou depois de ter ouvido a sentença.



