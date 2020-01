Professor de inglês julgado por abusos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Após a detenção do professor de inglês, em outubro de 2017, na sequência de duas denúncias de abusos sexuais de crianças, as imagens encontradas pela PJ de Setúbal na casa onde o arguido vivia com os pais não deixaram dúvidas ao Ministério Público - o docente foi acusado de 26 crimes de abuso sexual de crianças agravado e começou esta terça-feira a ser julgado à porta fechada.As ... < br />