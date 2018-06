Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor de natação detido por abusar de crianças entre os 4 e 9 anos

PJ do Norte anuncia detenção em Espinho e de um outro suspeito de crimes sexuais contra menores em Gaia.

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ/Norte) deteve um homem em Espinho e um outro em Vila Nova de Gaia por alegados abusos sexuais de crianças, informou esta sexta-feira aquela força policial.



Em comunicado, a PJ/Norte refere que, na sequência de uma denúncia, procedeu à detenção de um monitor de natação com 49 anos, em Espinho, distrito de Aveiro, suspeito de "abusos sexuais de relevo" de crianças entre os quatro e os sete anos durante as aulas de natação.



O número de crianças alegadamente abusadas não foi adiantado.



Noutro comunicado, a PJ informa que deteve um segundo homem, com 54 anos, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, após a denúncia de um menor de 12 anos com quem o suspeito alegadamente manteria "atos sexuais de relevo".



Os abusos "terão ocorrido no seio familiar quando a vítima pernoitava na sua residência", precisa o comunicado.