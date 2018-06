Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor detido em Mira por suspeita de fogo posto

Homem terá provocado incêndio na propriedade de um colega de trabalho.

Por Lusa | 12:45

O coordenador dos monitores das piscinas municipais de Mira foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita da prática do crime de fogo posto, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.



Professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas de Mira e colaborador nas piscinas municipais, o homem é suspeito de ter ateado fogo na propriedade de um colega de trabalho, com quem mantinha uma desavença pública.



O alerta foi dado por vizinhos, que ajudaram a dominar o incêndio numa zona arborizada nas imediações da urbanização Mira Villas. Foram também os vizinhos a denunciar o professor de Educação Física, que, segundo uma testemunha, terá sido visto a abandonar o local onde começou o fogo.



Depois de uma primeira investigação, a GNR de Mira entregou o caso à PJ de Aveiro, que deteve o homem. A mesma fonte da autarquia avança que o professor já se encontra em liberdade com termo de identidade e residência.