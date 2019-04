Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor detido por abuso sexual está isolado na ala feminina da prisão

Passa os dias na cela, em Leiria, com uma hora de recreio, para evitar o contacto com reclusos.

Por Isabel Jordão | 01:30

O professor de 37 anos que foi detido por abuso sexual da enteada menor de 14 anos está em prisão preventiva, tendo sido colocado isolado numa das celas da antiga ala feminina do Estabelecimento Prisional de Leiria, que está desativada há alguns anos.



Segundo apurou este sábado o CM, a medida visa evitar o contacto com os outros reclusos e protegê-lo de alguma atitude mais agressiva.



Enquanto estiver na cadeia, o professor do 1º ciclo passa os dias na cela, tendo direito a uma hora de recreio por dia, de forma a nunca se encontrar com os outros reclusos. Na cela ao lado, está outro homem detido por abuso sexual de crianças.



O interrogatório no Tribunal de Leiria terminou já na madrugada de ontem, tendo o juiz determinado a prisão do arguido, que na próxima semana poderá sair da cadeia e ficar preso em casa.



No entanto, a vigilância eletrónica só poderá ser aplicada se houver condições para isso, nomeadamente se o arguido mudar de residência, já que está proibido de contactar a vítima, que é filha da mulher com quem vivia.



O pedófilo foi detido na quinta-feira passada pela PJ de Leiria, um dia depois de os crimes terem sido denunciados.



Abusou da enteada em casa durante anos

Os abusos sexuais ocorreram "ao longo de vários anos e de forma reiterada", revelou a PJ de Leiria, adiantando que o professor é suspeito de "vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, em contexto de violência doméstica".



Terá praticado "atos sexuais de relevo sobre a vítima, além de lhe ter infligido agressões físicas e psicológicas". Os crimes foram descobertos por uma familiar, que a levou ao hospital e alertou as autoridades.