Professor detido por tentar matar homem a tiro durante discussão no Porto

Um professor do ensino secundário, de 61 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por tentativa de homicídio e posse de arma proibida.



Os inspetores encontraram na casa do docente, ontem, a arma de fogo que utilizou para disparar em direção a vítima, que não foi atingida.





O caso remonta a 31 de outubro do ano passado, na cidade do Porto, quando arguido e vítima discutiriam na rua, devido a desentendimentos antigos, e o agressor tirou a arma do bolso e tentou alvejar a vítima, que conseguiu escapar ilesa.

O professor, indiciado de dois crimes, é presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação da medidas de coação.