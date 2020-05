Professor morre em colisão no IC2 em Rio Maior

A vítima mortal da colisão que ocorreu segunda-feira no IC2, na Asseiceira, Rio Maior, é um professor de 64 anos, que viajava com a filha, de 17 anos, que sofreu ferimentos muito graves e está internada em Lisboa, com prognóstico reservado.António Luiz Gomes, professor na Escola Superior Agrária de Santarém desde 1983, era o responsável pela coordenação dos programa Erasmus.Segundo oapurou, António Gomes e a filha passaram alguns dias de confinamento na Nazaré e iam ao aeroporto de Lisboa buscar familiares que regressavam de Inglaterra.O acidente obrigou ao corte do IC2 nos dois sentidos durante 5 horas e envolveu um camião e dois carros. O socorro foi prestado por 15 operacionais do INEM e dos bombeiros.