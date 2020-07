Professor pedófilo fazia alunas dançar funk

Tratava mal os rapazes das turmas do 1º ao 4º ano do colégio onde lecionava, por não serem eles o "objeto do seu desejo", e abusava sexualmente de alunas entre os 6 e os 10 anos. Esta foi a conclusão do Tribunal de Setúbal, que condenou a oito anos de prisão um professor de Inglês por 20 crimes de abuso sexual de crianças agravado.No ano letivo de 2016/2017, o docente pedia às alunas que preparassem coreografias de música funk (género musical brasileiro) para apresentarem nas aulas, enquanto assistia.Segundo o acórdão, os ataques aconteciam quando o docente ia às secretárias para tirar dúvidas às meninas ou as chamava à sua mesa. ‘PPP’ (sigla para ‘Professor Pedro Pedófilo’), como era apelidado por alunos mais velhos, acariciava-as nas zonas do pescoço, peito e barriga, por dentro e fora da roupa. Uma das vítimas, do 3º ano, confessou ter passado a usar soutien para evitar os toques.O silêncio das crianças durou até maio de 2017, quando três revelaram os abusos. Em casa do homem, a PJ encontrou vídeos de meninas na praia e em piscinas, gravados pelo próprio, nos quais focava sobretudo as partes íntimas das crianças. As provas e os testemunhos das vítimas convenceram o tribunal de que o docente, de 47 anos, tem uma "predileção por jovens do sexo feminino".Além dos oito anos de cadeia, fica impedido de lecionar por um período de 10 anos. Foi ilibado de seis dos 26 crimes de abuso sexual pelos quais estava pronunciado.