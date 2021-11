Um professor do 1º Ciclo do Ensino Básico foi suspenso de funções, pelo Ministério da Educação, depois de ter sido condenado por crimes de abuso sexual de duas alunas, de 9 e 12 anos, numa escola em Penafiel.





O homem foi julgado já este ano, mas continuava a lecionar em Vila Real. Condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa, e impedido de exercer funções que envolvam menores, o professor, que foi obrigado a indemnizar as vítimas, negou sempre os factos, tendo só agora sido afastado do cargo de docente.