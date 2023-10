Professor pedófilo julgado por abusar de menina de 12 anos

Começa esta quarta-feira, 11 de outubro, a ser julgado o professor auxiliar de artes marciais que é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos, em Viseu.

O caso começou por altura da Páscoa do ano passado quando a criança iniciou as aulas de jiu-jitsu. O professor de 41 anos começou a enviar-lhe mensagens via WhatsApp e Instagram até que os dois trocam beijos e carícias. Mais tarde acabam por envolver-se sexualmente. O professor continuou a enviar mensagens de teor sexual e o caso só terminou porque a mãe da menina descobriu as mensagens.

O homem, em prisão preventiva, está acusado de seis crimes de abuso sexual de crianças.